В Якутске временно отключат воду

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-16T05:44:03+03:00

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17 декабря АО «Теплоэнергия» будет проводить работы на своих объектах в Якутске. Из-за этого будет ограничена подача воды по магистральной линии «Водоканала» (водоузел «Геолог» — водоузел «Борисовка-1»).

До обеда под отключение попадут 75 квартал, ГРЭС-2, гостиница «Онтарио», профилакторий «Чэбдик», спортивный комплекс «Тандем», котельные «Промкомплекс», «Сосновый бор», теплопункты «ЦТП» и «Геолог».

ИСТОЧНИК KP.RU