Якутянка обманула свою коллегу и похитила с ее карточки 63 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 05:33 2019-12-16T05:33:27+03:00

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22-летняя жительница Мирнинского района Якутии подозревается в хищении денег у коллеги – всего 63 тысячи рублей. 51-летняя пострадавшая переводила средства на счет преступницы доверившись ей.

Подозреваемая, имея доверительные отношения со своей коллегой, попросила в долг 8000 рублей, которые изначально возвращать не планировала. Женщина согласилась и перевела сумму с помощью услуги «Мобильный банк».Тогда злоумышленница заявила своей коллеге, что деньги не поступили, и попросила повторить операцию. Потерпевшая согласилась. На следующий день подозреваемая сказала, что деньги вновь не поступили на счет и попросила еще раз перевести нужную сумму. И так несколько раз.

В общей сложности потерпевшая перевела 62 900 рублей, полагая, что деньги и вправду не поступили на счет подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU