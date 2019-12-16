В одном из сел Мегино-Кангаласского района подключили газ
14 декабря в село Тарат Мегино-Кангаласского района Якутии пришел газ. В населённом пункте живут 365 человек, в том числе 104 ребенка.
Общая стоимость объекта составила более 52 млн рублей. Строительство проводилось в три этапа. На первом и втором этапах были построены внутрипоселковые газовые сети, присоединены 29 частных домов и сделаны 92 выхода газопровода в частные дома. В перспективе планируется газифицировать еще несколько улиц.
Для выполнения третьего, заключительного этапа строительства газовой сети необходимо еще около 11 млн рублей. По информации министерства промышленности и геологии Якутии, финансирование будет предусмотрено в 2020 году при корректировке бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU