В одном из сел Мегино-Кангаласского района подключили газ

СЕГОДНЯ 05:15 2019-12-16T05:15:26+03:00

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14 декабря в село Тарат Мегино-Кангаласского района Якутии пришел газ. В населённом пункте живут 365 человек, в том числе 104 ребенка.

Общая стоимость объекта составила более 52 млн рублей. Строительство проводилось в три этапа. На первом и втором этапах были построены внутрипоселковые газовые сети, присоединены 29 частных домов и сделаны 92 выхода газопровода в частные дома. В перспективе планируется газифицировать еще несколько улиц.

Для выполнения третьего, заключительного этапа строительства газовой сети необходимо еще около 11 млн рублей. По информации министерства промышленности и геологии Якутии, финансирование будет предусмотрено в 2020 году при корректировке бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU