2019-12-16T04:58:40+03:00
Общество

На ледовой переправе Хатассы – Павловск увеличили грузоподъемность

Теперь по зимней дороге смогут ездить авто весом до 10 тонн
Ольга Донская
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На ледовой переправе ХатассыПавловск рядом с Якутском увеличили грузоподъемность. Теперь по зимней дороге могут ездить авто весом максимум до 10 тонн.

Ориентировочно переправа для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн откроется 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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