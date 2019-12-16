На ледовой переправе Хатассы – Павловск увеличили грузоподъемность

СЕГОДНЯ 04:58 2019-12-16T04:58:40+03:00

Теперь по зимней дороге смогут ездить авто весом до 10 тонн

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На ледовой переправе Хатассы — Павловск рядом с Якутском увеличили грузоподъемность. Теперь по зимней дороге могут ездить авто весом максимум до 10 тонн.

Ориентировочно переправа для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн откроется 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU