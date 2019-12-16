СВФУ будет проводить клинические исследования лекарственных препаратов

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-16T04:51:16+03:00

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Клиника Медицинского института Северо-Восточного федерального университета аккредитована на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. Свидетельство получено сроком до 2024 года.

Исследования будут направлены на установление безопасности лекарственных препаратов и их эффективности для пациентов с определенным заболеванием, профилактической эффективности иммунобиологических лекарственных препаратов для здоровых добровольцев, изучение возможности расширения показаний для медицинского применения и выявления ранее неизвестных побочных действий зарегистрированных лекарственных препаратов.

- Получение данной аккредитации — отличная возможность в проведении новых интересных исследований в области медицины, фармакологии, которые, имея юридическую основу, станут предметом для партнерства с разработчиками биофармацевтических продуктов, — отметили в пресс-службе университета.

ИСТОЧНИК KP.RU