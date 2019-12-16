В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека
15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших — 21.
Заболевший был выявлен за период наблюдения за контактными лицами в Якутской республиканской клинической больнице. Всего заболело 19 взрослых и две детей, большая часть из них в столице республики, один случай заболевания зарегистрирован в Абыйском районе.
На сегодняшний день управлением Роспотребнадзора по Якутии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении медицинских организаций и двух образовательных учреждений Якутска.
Из резервного фонда правительства республики выделены деньги на приобретение 15 тысяч доз вакцины.
ИСТОЧНИК KP.RU