В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека

СЕГОДНЯ 04:38 2019-12-16T04:57:13+03:00

В их числе двое детей

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15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших — 21.

Заболевший был выявлен за период наблюдения за контактными лицами в Якутской республиканской клинической больнице. Всего заболело 19 взрослых и две детей, большая часть из них в столице республики, один случай заболевания зарегистрирован в Абыйском районе.

На сегодняшний день управлением Роспотребнадзора по Якутии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении медицинских организаций и двух образовательных учреждений Якутска.

Из резервного фонда правительства республики выделены деньги на приобретение 15 тысяч доз вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU