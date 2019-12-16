СЕГОДНЯ 04:25 2019-12-16T04:25:20+03:00

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В Якутске подвели спортивные итоги 2019 года. На торжественное мероприятие в Большом зале администрации Якутска были приглашены лучшие спортсмены и их тренеры.

В уходящем 2019 году в столице было проведено 106 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, посвященных Году консолидации и Году добрососедства. По традиции во время торжества были вручены знаки и свидетельства лучшим спортсменам и тренерам по итогам года, а также свидетельство лауреата городского округа Якутск по итогам получили лучшие представители своей профессии – учителя физической культуры и руководители спортивных учреждений, спортсмены и их тренеры. Такими же наградами были отмечены представители адаптивного спорта

ИСТОЧНИК KP.RU