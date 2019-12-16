Лук за 96 рублей: в поселке Усть-Нера завышают цены на социально значимые продукты

СЕГОДНЯ 04:08 2019-12-16T04:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии выявили завышение цен на социально значимые продукты – рис, гречка, молоко, куры и так далее. На двух предпринимателей заведены административные дела за нарушение порядка ценообразования.

Так, бизнесмены продавали гречку за 98 рублей, вместо положенных 37, лук при цене 40 рублей выставлялся на прилавок за 96 рублей, подсолнечное масло вместо 92 рублей продавалось за 150. На данный момент нарушения устранены, все цены приведены в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU