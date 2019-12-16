Индия планирует создать Центры онкоскрининга в Якутии

СЕГОДНЯ 03:24 2019-12-16T03:24:06+03:00

Об этом стало известно после встречи Юрия Трутнева с Сунилом Сачдевой

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Создание Центров онкоскрининга обсудили на встрече заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева с соучредителем индийской компании «Меданта» Сунилом Сачдевой. Меморандум между АНО АПИ и «Медантой был подписан на полях ВЭФ.

Пилотными регионами стали Якутия и Бурятия, в этих республиках реализуют проекты на сумму 2,5 млрд рублей. В Якутии «Меданта» планирует создать центры онкоскрининга. В октябре АНО АПИ представитель индийской компании посетил Якутск для изучения существующей медицинской инфраструктуры и определения предварительного перечня медицинских услуг, которые будет оказывать «Меданта».

«Меданта» — сеть многопрофильных госпиталей в Индии. Госпитали компании расположены в 5 городах: Гургаон, Лакхнау, Индор, Ранчи и Шри Ганганагар. Меданта оказывает услуги почти по 40 направлениям, включая кардиологию, онкологию, гастроэнтерологию, неврологию, неотложную помощь, травматологию и ортопедию, педиатрию и другие. Компания была основана в 2009 году и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей медицинских госпиталей в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU