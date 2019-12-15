2019-12-15T12:14:49+03:00
Звезды

В Якутии 8 человек претендуют на должность гендиректора Национального музея

Всего в заочном этапе приняли участие 21 человек
Ольга Донская
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В заочном этапе отбора кандидатов на должность гендиректора Национального художественного музея участие приняли 21 человек, из которых 10 заочный этап не прошли. Всего осталось 8 претендентов.

Им предстоит пройти оценку управленческих компетенций, после чего один из кандидатов будет рекомендован для назначения на пост руководителя музея.

Ранее аналогичный конкурс на должность директора Театра оперы и балета выиграл свердловский режиссер Сергей Юнганс, который уже два месяца возглавляет данное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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