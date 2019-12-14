Стрельба в автомагазине в Айхале: возбуждено уголовное дело
Вечером 13 декабря в магазине автомобильных товаров поселка Айхал раздались выстрелы, пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, несколько выстрелов в продавца автомагазина произвел мужчина. Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, из магазина ничего похищено не было.
Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу с огнестрельными ранениями. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU