Стрельба в автомагазине в Айхале: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-14T11:15:04+03:00

Из магазина ничего похищено не было. Фото: Архив "КП"

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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Вечером 13 декабря в магазине автомобильных товаров поселка Айхал раздались выстрелы, пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, несколько выстрелов в продавца автомагазина произвел мужчина. Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, из магазина ничего похищено не было.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу с огнестрельными ранениями. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU