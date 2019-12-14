Проезд по автозимнику Хатассы – Павловск открыт для авто весом до 10 тонн
Для транспорта массой до 20 тонн переправу могут открыть меньше чем через неделю
Тяжелая техника весом до 40 тонн сможет пересечь автозимник ориентировочно 6 февраля.
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Грузоподъемность ледовой переправы Хатассы - Павловск увеличена. Теперь проезд по автозимнику открыт для авто весом до 10 тонн.
Ориентировочное открытие переправы для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн – 20 декабря.
Через две недели, 28 декабря, планируется открытие проезда машин массой до 30 тонн. Тяжелая техника весом до 40 тонн сможет пересечь автозимник ориентировочно 6 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU