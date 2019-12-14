Проезд по автозимнику Хатассы – Павловск открыт для авто весом до 10 тонн

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-14T10:59:36+03:00

Для транспорта массой до 20 тонн переправу могут открыть меньше чем через неделю

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Грузоподъемность ледовой переправы Хатассы - Павловск увеличена. Теперь проезд по автозимнику открыт для авто весом до 10 тонн.

Ориентировочное открытие переправы для проезда транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 20 тонн – 20 декабря.

Через две недели, 28 декабря, планируется открытие проезда машин массой до 30 тонн. Тяжелая техника весом до 40 тонн сможет пересечь автозимник ориентировочно 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU