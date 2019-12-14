2019-12-14T08:23:13+03:00
Звезды

Якутский писатель Анатолий Слепцов стал обладателем литературной премии «Дальний Восток»

Произведения еще двоих якутян вошли в шорт-лист
Нинель ГУСЕВА
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Победитель в каждой из номинаций получит по 500 тысяч рублей.Победитель в каждой из номинаций получит по 500 тысяч рублей.
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Якутский писатель, член Союза писателей России Анатолий Слепцов стал обладателем общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. В номинации «Короткая проза» отмечены его рассказы «Быков мыс» и «Честные люди».

В категории «Длинная проза» победил писатель Андрей Геласимов, автор романа «Роза Ветров», который учился в Якутском государственном университете и какое-то время работал в республике. В шорт-лист в этой номинации вошло также документальное произведение «Максим Аммосов» из цикла «Жизнь замечательных людей» якутского публициста Олега Сидорова.

В категории «Проза для детей» победила Анастасия Строкина – автор книги «Кит плывёт на север». Одним из трех финалистов в этой номинации был сборник из 15 сказок Александра Агафонова «Сказочная Якутия».

Победитель в каждой из номинаций получит по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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