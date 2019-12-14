На одной из центральных улиц Якутска женщина попала под колеса микроавтобуса

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-14T07:25:29+03:00

Дама была «навеселе» и переходила дорогу в неположенном месте

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На улице Петра Алексеева в Якутске под колеса микроавтобуса «Тойота Ноах» угодила женщина. ДТП произошло вечером 13 декабря возле дома №12.

Как выяснилось, 43-летняя женщину переходила дорогу в неположенном месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Медики диагностировали у женщины закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большой берцовой кости левой голени со смещением и подвывихом стопы.

Медосвидетельствование показало, что в момент происшествия водитель был трезв, а у пешехода алкотестер показал 0.17 мг/л.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU