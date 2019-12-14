На одной из центральных улиц Якутска женщина попала под колеса микроавтобуса
На улице Петра Алексеева в Якутске под колеса микроавтобуса «Тойота Ноах» угодила женщина. ДТП произошло вечером 13 декабря возле дома №12.
Как выяснилось, 43-летняя женщину переходила дорогу в неположенном месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Медики диагностировали у женщины закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большой берцовой кости левой голени со смещением и подвывихом стопы.
Медосвидетельствование показало, что в момент происшествия водитель был трезв, а у пешехода алкотестер показал 0.17 мг/л.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU