В нескольких районах Якутии ожидаются метели и усиление ветра

СЕГОДНЯ 06:19 2019-12-14T06:19:27+03:00

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Сегодня, 14 декабря, на юго-западе, западе и юге республики ожидается снег, местами сильный, метели и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Также в этих районах потеплеет на 10-15°С.

В таких условиях усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций. МЧС республики напоминает, что при усилении ветра лучше отказаться от дальних поездок, по возможности не выходить из дома и не оставлять детей на улице без присмотра. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При этом, по данным Якутского гидрометцентра, сегодня в четырех населенных пунктах Якутии температура воздуха опустилась ниже -45 градусов. Это Верхоянск, Нера, Ытык-Кюель и Югоренок.

ИСТОЧНИК KP.RU