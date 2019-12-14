2019-12-14T06:19:27+03:00
Общество

В нескольких районах Якутии ожидаются метели и усиление ветра

На юго-западе, западе и юге республики потеплеет на 10-15 градусов
Нинель ГУСЕВА
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По данным Якутского гидрометцентра, в четырех населенных пунктах Якутии температура воздуха опустилась ниже -45 градусов.По данным Якутского гидрометцентра, в четырех населенных пунктах Якутии температура воздуха опустилась ниже -45 градусов.
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Сегодня, 14 декабря, на юго-западе, западе и юге республики ожидается снег, местами сильный, метели и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Также в этих районах потеплеет на 10-15°С.

В таких условиях усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций. МЧС республики напоминает, что при усилении ветра лучше отказаться от дальних поездок, по возможности не выходить из дома и не оставлять детей на улице без присмотра. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При этом, по данным Якутского гидрометцентра, сегодня в четырех населенных пунктах Якутии температура воздуха опустилась ниже -45 градусов. Это Верхоянск, Нера, Ытык-Кюель и Югоренок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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