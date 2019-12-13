В Якутии вручат первый кинематографический приз «Чыпчаал»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-13T10:58:27+03:00

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27 декабря в Якутске пройдет первое ежегодное вручение национального кинематографического приза «Чыпчаал». Якутское отделение Союза кинематографистов России вручит награду по восьми номинациям, сообщает ЯСИА.

По итогам 2019 года это будут «Лучший игровой фильм», «Лучший продюсер кино», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника- постановщика», «Лучшая музыка к фильму (лучший звукорежиссер)», «За выдающийся вклад в кинематограф». В 2020 году могут появиться номинации: «Лучший актер или актриса», «Лучшие спецэффекты», «Лучший кассовый фильм» и другие.

В 2019 году на приз номинированы шесть якутских фильмов: «Надо мною солнце не садится», «Агент Мамбо», «Бэйбэрикээн эмээхсин», «К л к хомус», «Ийэ», «Нет Бога кроме меня», «Экспедиция».

ИСТОЧНИК KP.RU