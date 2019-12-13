2019-12-13T10:38:54+03:00
Происшествия

Не справился с управлением: недалеко от Витима автомобиль слетел в кювет

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка
Ольга Донская
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На 32 км дороги от Витима до Талакана в Якутии водитель «ВАЗ-212300» не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. В результате пострадали водитель и женщина-пассажир.

В момент съезда, водитель был трезв, но не был пристегнут ремнем безопасности из-за чего получил телесные повреждения, в данный момент госпитализирован в Витимскую ЦРБ. Вторая пострадавшая находилась пристегнутой на заднем пассажирском сиденье, в результате аварии получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир — мужчина, не пострадал.

Инспекторы ГИБДД составили материалы на водителя за нарушение правил применения ремней безопасности и управление транспортным средством без соответствующих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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