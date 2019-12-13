В Нерюнгри построят жилой комплекс на 2 тысячи квартир

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-13T10:25:26+03:00

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12 декабря во время фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве-2019» правительство Якутии, министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Газпромбанк и группа компаний «Колмар» подписали четырёхстороннее соглашение о строительстве жилого комплекса в городе Нерюнгри на две тысячи квартир. Компания «Колмар» принимает активное участие в социально-экономическом развитии Южной Якутии, сообщает ЯСИА.

- Я неоднократно говорил, что благодаря «Колмар» сегодня Нерюнгринский район в целом, города Нерюнгри и Чульман, получили новое дыхание. Сейчас идёт активнейший рост компании, что требует притока новых специалистов. И для того, чтобы обеспечить их качественным жильем, необходимо принимать решение по строительству. В рамках масштабного инвестиционного проекта, инициированного «Колмар» и поддержанного правительством республики, в Нерюнгри будет возводиться новый квартал, — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Подписанное соглашение идёт в ногу с указом президента страны Владимира Путина по освоению и улучшению социально-экономического положения Дальнего Востока, считает председатель совета директоров компании «Колмар» Анна Цивилева.

ИСТОЧНИК KP.RU