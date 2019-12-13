2019-12-13T10:02:13+03:00
Звезды

В Среднеколымске открыли новый кинозал

Первым показанным фильмом стала российская картина «Лев Яшин: вратарь моей мечты»
Ольга Донская
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12 декабря в якутском городе Среднеколымск прошло открытие кинозала. На приобретение нового оборудования кинозала министерством культуры РФ был выделен грант в размере 5 миллионов рублей.

С помощью современного звукового оборудования Dolby Digital и мощного лазерного проектора зрители смотрят фильмы в высоком качестве. Первым фильмом, который зрители посмотрели в новом кинозале, стала отечественная картина «Лев Яшин: вратарь моей мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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