В Среднеколымске открыли новый кинозал

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-13T10:02:13+03:00

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12 декабря в якутском городе Среднеколымск прошло открытие кинозала. На приобретение нового оборудования кинозала министерством культуры РФ был выделен грант в размере 5 миллионов рублей.

С помощью современного звукового оборудования Dolby Digital и мощного лазерного проектора зрители смотрят фильмы в высоком качестве. Первым фильмом, который зрители посмотрели в новом кинозале, стала отечественная картина «Лев Яшин: вратарь моей мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU