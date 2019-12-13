Дети войны: в Якутии льготы получат еще 887 человек
Госсобрание Ил Тумэн приняли поправки в закон о детях войны в первом чтении. Согласно новому законопроекту, в число получателей мер поддержки включили всех, кто не достиг совершеннолетия до 31 декабря 1945 года.
Ранее в категорию детей войны входили те, кто не достиг совершеннолетия до 3 сентября 1945 года. По состоянию на 1 октября удостоверение с соответствующим статусом получили 12,5 тысячи человек. Поправка позволит распространить льготу еще на 887 человек. Такие же временные рамки уже установлены в Тверской, Ульяновской областях, Удмуртской республике, Ненецком автономном округе.
Согласно закону, вступающему в силу 1 января 2020 года, дети войны могут рассчитывать на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, в том числе диспансеризацию, а также на регулярные денежные выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU