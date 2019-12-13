Якутию посетит трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-13T09:00:48+03:00

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25 декабря Якутск посетит трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин. Спортсмен примет участие в торжественной церемонии открытия зала для борьбы греко-римского стиля.

Зал находится в Училище олимпийского резерва имени Дмитриева в здании Зала борьбы. В этом году завершилось строительство надстройки второго этажа. Само отделение греко-римской борьбы было открыто в 2015 году. У якутских спортсменов уже есть определенные успехи: «классики» регулярно занимают призовые места на зональных первенствах и начинают показывать результаты на всероссийской арене.

ИСТОЧНИК KP.RU