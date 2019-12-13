ГАИ Якутии получила 62 новых служебных автомобиля

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-13T09:18:50+03:00

В 2020 году автопарк пополнится еще на 38 патрульных авто

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Министр внутренних дел Якутии вручил ключи от 62 новых служебных автомобилей сотрудникам республиканской Госавтоинспекции. Новый транспорт поступил в Якутию в рамках проекта «Безопасное дорожное движение» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новые автомобили УАЗ «Патриот» оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей, решетками, которые повышают безопасность сотрудников при составлении протоколов, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

В следующем году автопарк ГАИ пополнится еще 38 патрульными машинами и 4 мотоциклами, алкотестерами и приборами для обнаружения наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU