ГАИ Якутии получила 62 новых служебных автомобиля
Министр внутренних дел Якутии вручил ключи от 62 новых служебных автомобилей сотрудникам республиканской Госавтоинспекции. Новый транспорт поступил в Якутию в рамках проекта «Безопасное дорожное движение» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Новые автомобили УАЗ «Патриот» оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей, решетками, которые повышают безопасность сотрудников при составлении протоколов, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
В следующем году автопарк ГАИ пополнится еще 38 патрульными машинами и 4 мотоциклами, алкотестерами и приборами для обнаружения наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU