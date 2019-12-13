2019-12-13T08:16:25+03:00
Здоровье

В Якутске 16 человек заболели корью

10 инфицированных госпитализированы
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Роспотребнадзора по Якутии сообщает о 16 случаях заболевания корью среди взрослого населения. 10 заболевших госпитализированы, в том числе 8 - в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы.

Во избежание эпидемии Миздрав и Роспотребнадзор осмотрели более 3,5 тысяч контактных людей, проводят вакцинацию (на данный момент привито 464 человека), обеспечена готовность медучреждений к массовому приему больных и выделены средства для закупки 13 000 доз коревой вакцины и 900 доз коревого иммуноглобулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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