В Якутске 16 человек заболели корью
10 инфицированных госпитализированы
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Роспотребнадзора по Якутии сообщает о 16 случаях заболевания корью среди взрослого населения. 10 заболевших госпитализированы, в том числе 8 - в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы.
Во избежание эпидемии Миздрав и Роспотребнадзор осмотрели более 3,5 тысяч контактных людей, проводят вакцинацию (на данный момент привито 464 человека), обеспечена готовность медучреждений к массовому приему больных и выделены средства для закупки 13 000 доз коревой вакцины и 900 доз коревого иммуноглобулина.
ИСТОЧНИК KP.RU