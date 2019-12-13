Якутянин оказывал медицинские услуги без лицензии и заработал на этом 3 миллиона рублей
На мужчину возбуждено уголовное дело
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Житель Нерюнгри предоставлял медицинские услуги без лицензии. Его обвиняют осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Мужчина с июня 2017 года по май 2018 года незаконно работал в сфере „Эндоскопии“ и „Гастроэнтерологии“. За оказание незаконных платных медицинских услуг им получен доход на сумму свыше 3 млн рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU