За нарушение санитарных норм в Нерюнгри на три месяца закрыли магазин

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-13T06:50:09+03:00

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В Нерюнгри постановлением суда предприятие признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В отношении продуктового магазина назначено наказание - приостановление деятельности на 90 суток.

Двери помещения опечатаны. Ряд нарушений всплыл наружу во время проверки инспекторами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Владельцу магазина нужно будет обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о доступе для устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU