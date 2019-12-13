Якутские полицейские раскрыли угон по горячим следам

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-13T06:27:20+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Намскому району Якутии обратилась 43-летняя женщина с сообщением, что неизвестный угнал её легковой автомобиль. Через несколько часов сотрудники полиции нашли угонщика.

Им оказался 27-летний, ранее неоднократно судимый, мужчина. Выяснилось, что женщина приехала в соседнее село к родственникам. Припарковав автомобиль, она оставила его с заведенным двигателем, при этом не заперев двери, так как брелок от сигнализации остался дома. В это время мимо проходил подозреваемый. Он подошел к автомобилю и обнаружил, что он не заперт. Воспользовавшись этим, злоумышленник уехал на чужом транспорте к своей знакомой. Через некоторое время автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД возле многоквартирного дома, где в одной из квартир находился подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU