В Якутии завершается сезон охоты на лося, оленя и косулю

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-13T06:00:47+03:00

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15 декабря в Якутии завершается сезон охоты на лося, благородного оленя, косулю сибирскую и дикого северного оленя таежной популяции. Охотникам напоминают, что в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения на добычу животных, необходимо вернуть разрешение по месту его выдачи.

Непредставление сведений о добыче ресурсов влечет привлечение к административной ответственности, сообщают в Минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU