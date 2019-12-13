2019-12-13T06:00:47+03:00
Общество

В Якутии завершается сезон охоты на лося, оленя и косулю

Последний день охоты - 15 декабря
Ольга Донская
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15 декабря в Якутии завершается сезон охоты на лося, благородного оленя, косулю сибирскую и дикого северного оленя таежной популяции. Охотникам напоминают, что в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения на добычу животных, необходимо вернуть разрешение по месту его выдачи.

Непредставление сведений о добыче ресурсов влечет привлечение к административной ответственности, сообщают в Минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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