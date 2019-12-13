Народные театры Якутии показывают свое творчество на сцене Сахатеатра

СЕГОДНЯ 05:33 2019-12-13T05:33:05+03:00

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В Якутске проходит декада народных театров, посвященная 60-летию становления народных театров в Якутии. Ежедневно до 14 декабря в малом зале Саха театра коллективы представляют свои лучшие спектакли.

На сцене выступят представители Амгинского, Верхневилюйского, Чурапчинского, Бердигестяхского и Таттинского театров. Среди режиссеров спектаклей числятся и молодые специалисты, например, Евгений Николаев из Амги, поставивший спектакль «Амма а саас этэ» о послевоенном времени и людях.

Также свою работу представят корифеи, например, театр из Чурапчи, который в этом году отпраздновал 50-летний юбилей, представит классику – спектакль «Гроза» по Островскому.

ИСТОЧНИК KP.RU