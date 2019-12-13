В Якутске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
По факту аварии проводится проверка
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12 декабря в Якутске около 16:00 часов дня 34-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Саксид», на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустила дорогу несовершеннолетнему пешеходу - девушке 14 лет. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
На место аварии приехала бригада скорой помощи и осмотрев подростка доставила ее в детское медучреждение, где пострадавшей диагностировали ушибы. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU