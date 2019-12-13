В Якутске мужчину дважды ограбил один и тот же человек

СЕГОДНЯ 04:35 2019-12-13T04:35:58+03:00

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В Якутске 24-летнего мужчину дважды ограбил один и тот же человек. Грабителем оказался безработный 19-летний парень, который отобрал у жертвы телефон, наручные часы и банковскую карту.

Сумма ущерба составила более 20 000 рублей. Выяснилось, что ранним утром потерпевший возвращался домой из развлекательного заведения. По пути он встретил двух молодых человек, один из которых, угрожая ему избиением, отобрал у него наручные часы. Через некоторое время потерпевший вновь встретил подозреваемого возле одного из торговых центров. В этот раз злоумышленник открыто забрал у него смартфон и банковскую карту, с бесконтактной оплатой, благодаря чему преступник совершил покупки в магазине.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье«Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU