2019-12-13T04:31:43+03:00
Звезды

В Москве представлена экспозиция культуры и традиций Якутии

Презентация проводится в Дни Дальнего Востока
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Москве на Днях Дальнего Востока представили культуру, традиции и обычаи Якутии на интерактивной презентации в московском «Экспоцентре». Выставка пройдет с 12 по 14 декабря.

Войдя в импровизированную пещеру, взрослые и дети увидят мумию всемирно известного мамонта Юки, у которого благодаря вечной мерзлоте сохранились мягкие ткани и шерсть. Там же можно узнать историю уникальной находки. Кроме этого, на специальной тач-панели можно посмотреть документальные фильмы и оценить знаменитые туристические объекты Якутии, в том числе ледник Булуус, горы Кисилях, Национальный природный парк «Ленские столбы».

На стенде республики также оборудована VR-зона, где можно «посетить» Царство вечной мерзлоты, насладиться красотами реки Лены и настоящей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутянин оказывал медицинские услуги без лицензии и заработал на этом 3 миллиона рублей
За нарушение санитарных норм в Нерюнгри на три месяца закрыли магазин
Якутские полицейские раскрыли угон по горячим следам
В Якутии завершается сезон охоты на лося, оленя и косулю
Народные театры Якутии показывают свое творчество на сцене Сахатеатра
В Якутске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Якутске мужчину дважды ограбил один и тот же человек
В Москве представлена экспозиция культуры и традиций Якутии
О, спорт! Ты - мир: в Якутске пройдет первенство по танцевальному спорту
Пять якутских зайцев переехали в Нижний Новгород
В селе Чурапча 122 человека переехали в благоустроенное жилье
После митинга диализных больных в Якутске, социальное такси вновь заработало
В Усть-Алданском районе директор муниципального учреждения заключил контракт с фирмой, которую сам и основал
Женщина-оленевод потеряла сына во время запоя
Подведены итоги пожароопасного сезона в Якутии
На дорогах Якутии сдали последний объект
Компании «Ростех» и «ВИС» создали консорциум для строительства моста через реку Лена
В Якутии водитель переехал пешехода, лежащего на дороге
Из Якутска можно будет доехать до вокзала в Нижнем Бестяхе на автобусе
В Якутии создадут список медучреждений, нуждающихся в капремонте
Новый фельдшерский пункт открылся в Алданском районе