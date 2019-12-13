В Москве представлена экспозиция культуры и традиций Якутии

СЕГОДНЯ 04:31 2019-12-13T04:31:43+03:00

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В Москве на Днях Дальнего Востока представили культуру, традиции и обычаи Якутии на интерактивной презентации в московском «Экспоцентре». Выставка пройдет с 12 по 14 декабря.

Войдя в импровизированную пещеру, взрослые и дети увидят мумию всемирно известного мамонта Юки, у которого благодаря вечной мерзлоте сохранились мягкие ткани и шерсть. Там же можно узнать историю уникальной находки. Кроме этого, на специальной тач-панели можно посмотреть документальные фильмы и оценить знаменитые туристические объекты Якутии, в том числе ледник Булуус, горы Кисилях, Национальный природный парк «Ленские столбы».

На стенде республики также оборудована VR-зона, где можно «посетить» Царство вечной мерзлоты, насладиться красотами реки Лены и настоящей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU