О, спорт! Ты - мир: в Якутске пройдет первенство по танцевальному спорту
Соревнования пройдут 15 декабря
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15 декабря во Дворце спорта «50 лет Победы» пройдет первенство Якутии по танцевальному спорту. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Мирного, Ленска, Нерюнгри и Якутска.
На площадке выступят воспитанники клубов «Квик-Степ» (Якутск), «Надежда» (Нерюнгри), «ПораПоПарам» (Якутск), «Реверанс» (Якутск), «Румба» (Ленск), а также ДЮСШ города Мирного в возрасте от семи до 18 лет.
Соревнования начнутся в 10:00 часов, торжественное открытие первенства состоится с 15:00 часов. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU