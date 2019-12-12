Пять якутских зайцев переехали в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-12T10:53:41+03:00

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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» пополнение – туда переехали пять зайцев-беляков из якутского зоопарка «Орто Дойду». Зверьки хорошо перенесли путь и уже обживают свой новый вольер.

- Зайцы-беляки в Якутии меняют белый окрас на серый буквально на 1-2 месяца. Нам же предстоит узнать, как они поведут себя в условиях климата средней полосы. Можно предположить, что „расписание“ линьки поменяется, —написали представители «Лимпопо» в своем Инстаграм.

Зайцы не первые переселенцы из Якутии, в зоопарке живет белая медведица Аяна, которую нашли осиротевшей в Среднеколымском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU