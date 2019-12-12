В селе Чурапча 122 человека переехали в благоустроенное жилье

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-12T10:23:57+03:00

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В якутском селе Чурапча 122 человека переехали в новые квартиры в благоустроенном доме по улице Ярославского, 26/1 по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В планах стройка еще нескольких пятиэтажных домов.

Возведение жилых объектов доверили предприятию «СахаСтройГрупп».От имени жильцов слово дали ветерану «Быткомбината» Ирине Петровой.

- Сегодня у нас особенный день. Мы приобрели новые квартиры. Ту, в котором мы жили раньше, мне подарили, когда я стала ударником «пятилетки», а вот эту новую я получила от государства. Так что, я очень счастлива, что мой родной улус оценил наши труды, - сказала счастливый новосел.

ИСТОЧНИК KP.RU