После митинга диализных больных в Якутске, социальное такси вновь заработало

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-12T10:06:29+03:00

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10 декабря после митинга диализных больных на площади Ленина в Якутске, глава республики Айсен Николаев распорядился чтобы в течение двух дней вопрос с социальным такси решился, и пациенты вновь могли без помех ездить на необходимые процедуры.

Напомним, что социальное такси в Якутске перестало бесплатно перевозить диализных больных в понедельник, 9 декабря и уведомило о приостановке перевозок с 10 декабря из-за финансовых задержек со стороны заказчика, в лице «Якутскмедтранс».

В республике диализное лечение осуществляется в медицинских учреждениях городов Якутска, Мирного и Нерюнгри. На сегодня в Якутии более 470 пациентов на гемодиализе, из них порядка 430 человек получают лечение в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU