В Усть-Алданском районе директор муниципального учреждения заключил контракт с фирмой, которую сам и основал

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-12T09:41:18+03:00

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В Усть-Алданском районе Якутии руководитель муниципального учреждения уволен в связи с утратой доверия. Причиной увольнения стал заключенный контракт с фирмой, которую учредил сам же руководитель.

Директор муниципального автономного учреждения «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством „Мюрю“» одновременно являлся учредителем ООО «Строительно-производственная компания „Альянс“». Он заключил с этой компанией муниципальный контракт на сумму около 5 миллионов рублей на выполнение работ по обустройству дворовых территорий жилых домов.

При этом он не принял никаких мер по предотвращению и не уведомил об этом главу наслега, который должен был отстранить компанию от участия в аукционе.

Как итога компания не выполнила обязательств и не обустроила площадку для сухого мусора. Директор муниципального учреждения из личной заинтересованности подписал акт о приемке выполненных работ, также он не организовал претензионную работу, в том числе и по взысканию пени и штрафов.

Обвиняемому выписали штраф размером 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU