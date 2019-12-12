Женщина-оленевод потеряла сына во время запоя

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-12T09:05:46+03:00

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В полицию Томпонского района Якутии сообщили о пропаже шестилетнего ребенка из оленеводческого стойбища. О пропаже сына заявила женщина, в слезах прибежавшая на метеостанцию «Восточная».

Часть работников метеостанции выдвинулась на поиски мальчика в 270 км от поселка Хандыга, также на место выехала следственно-оперативная группа. При допросе матери выяснилось, что пропажу женщина обнаружила, протрезвев после двухдневного запоя. Сотрудники правоохранительных органов, дорожные работники и сотрудники метеостанции прочесывали склоны близлежащих гор и тайги. Пробирались к каждому предмету, отдаленно похожему на силуэт лежащего на снегу ребенка, как в ходе опроса мать вспомнила, что стойбище навещал ее родственник. Полицейские связались с другим оленеводческим хозяйством и выяснили, что ребенок находится там. В настоящее время мальчик направлен в реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселок Хандыга.

В отношении матери проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU