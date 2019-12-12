2019-12-12T08:27:16+03:00
Происшествия

Подведены итоги пожароопасного сезона в Якутии

За период с мая по сентябрь зафиксировано 1865 пожаров
Ольга Донская
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В Якутске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии. На встрече были обсуждены итоги пожароопасного сезона 2019 года.

В республике опасный сезон был открыт 15 мая и закрыт 20 сентября 2019 года. За этот период зарегистрировано 1865 лесных пожаров на общей площади 3,999 млн га. Оперативность тушения в течение первых суток составила 28,2%, что в 1,5 раза превышает показатель 2018 года. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются сухие грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем.

С 1 по 22 августа на территории республики действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Так, в Верхоянском районе зафиксировано 549 пожаров, Жиганском — 155, Момском — 53, Среднеколымском — 60.

К тушению пожаров всего привлекались 6523 человека и 474 единицы техники, также из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» — 179 человек, Камчатского спасательного центра МЧС России — 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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