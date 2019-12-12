На дорогах Якутии сдали последний объект

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-12T08:13:04+03:00

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На региональных дорогах Якутии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию сдан последний объект этого года. Дорожники ввели 10 км отремонтированной автодороги «Яна».

В этом году Якутия приняла участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего года на 27 объектах республиканских дорог шли работы по строительству, ремонту и реконструкции. Из 27 объектов 6 — переходящие, их сдача запланирована на 2020 год. 21 объект сдан в эксплуатацию — это 122,9 км.

В первый год реализации нацпроект увеличил долю дорог, соответствующих требованиям на 31,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU