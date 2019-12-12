Компании «Ростех» и «ВИС» создали консорциум для строительства моста через реку Лена

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-12T07:00:22+03:00

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Структура госкорпорации «Ростех» и группа «ВИС» создали консорциум для строительства и эксплуатации моста через реку Лена в Якутии. На сегодняшний день подписаны обязывающие документы по созданию совместного предприятия ООО «РТ – Развитие бизнеса» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и группы «ВИС».

У структуры «Ростеха» будет 33,4% в СП, у ВИС — 66,6%. «ООО «Национальная инфраструктурная компания» вошло в субхолдинг группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями и объединяет несколько специальных проектных компаний, вовлеченных в крупные концессии по созданию транспортной инфраструктуры.

Группа «ВИС» — российский инфраструктурный холдинг. Группа с 2000 года создала свыше 75 объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. Совокупная стоимость контрактов группы превышает сегодня 400 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU