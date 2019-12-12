В Якутии водитель переехал пешехода, лежащего на дороге

СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-12T06:42:38+03:00

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В Чурапчинском районе Якутии в 170 метрах от села Чурапча в результате наезда погиб пешеход. Как сообщают в ГИБДД республики, мужчина лежал посередине проезжей части, а водитель «Тойота Аллион» не заметив человека, проехался по нему.

58-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, где спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. В объяснении автомобилист написал, что во время движения он заметил фары стоящего на проезжей части автомобиля и переключил свои на ближний свет и поравнявшись с авто он заметил лежащего человека и, к несчастью, не успел остановиться.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Со слов водителя, при транспортировке пешехода в карманах были обнаружены две бутылки водки. Как выяснилось позже, три человека из стоящей иномарки пытались помахать рукой водителю, чтобы предупредить его об опасности, однако он их не увидел.

ИСТОЧНИК KP.RU