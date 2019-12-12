2019-12-12T06:42:16+03:00
Общество

Из Якутска можно будет доехать до вокзала в Нижнем Бестяхе на автобусе

Об этом указано на Instagram-странице автовокзала
Ольга Донская
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С 13 декабря с автовокзала в Якутске начнут ездить автобусы до железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе. Об этом сообщается на Instagram-странице автовокзала.

- Стоимость билета на поездку в комфортабельном автобусе до железнодорожного вокзала фиксирована и составляет 200 рублей. Отправление с автовокзала производится по нечетным числам с 7 до 7:15 утра, — написано в аккаунте.

Также уточняется, что в кассе автовокзала можно купить билеты на поезд в любом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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