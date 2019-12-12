В Якутии создадут список медучреждений, нуждающихся в капремонте

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-12T05:38:40+03:00

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На сегодняшний день в Якутии формируется список медицинских организаций, требующих капитального ремонта и реконструкции. Отдельно определяются те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые.

В модернизации участвуют поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы. В настоящее время в республике первичное звено здравоохранения представлено 34 центральными районными больницами, 151 участковой больницей, 66 врачебными амбулаториями, 208 фельдшерско-акушерскими пунктами и 4 поликлиниками Якутска.

Оптимизация коснется более 200 медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU