Новый фельдшерский пункт открылся в Алданском районе

СЕГОДНЯ 04:44 2019-12-12T04:44:14+03:00

До этого ФАП находился в старом частично благоустроенном здании

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В поселке Якокит Алданского района Якутии вторую жизнь получил фельдшерско-акушерский пункт. ФАП переехал в новое здание, а до этого пациенты обращались в старое частично благоустроенное здании 1980 года постройки.

Новое здание для фельдшерско-акушерского пункта построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». По данным ведомства, в Якоките живут более 280 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года, в аварийном состоянии находятся 73 здания медучреждений по всей Якутии, в их числе — 18 фельдшерско-акушерских пунктов, десять врачебных амбулаторий. Два здания требуют реконструкции, капитальный ремонт необходим еще 331 зданию.

ИСТОЧНИК KP.RU