Спецодежда работников «Якутскэнерго» признана лучше в стране

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-11T11:39:13+03:00

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Костюм работников ПАО «Якутскэнерго» признан победителем федерального отраслевого конкурса «Топ-10» министерства промышленности и торговли РФ в номинации «Форменная одежда». Защитный комплект изготовлен специалистами Группы компаний «Энергоконтракт».

Костюм предназначен для защиты работников от термического воздействия электрической дуги, пониженных температур и может использоваться в IV и особом климатических поясах. В создании формы использована комбинированная утепляющая подстежка с притачной съемной частью. Комплект сделан из термостойкой антиэлектростатической ткани. Костюм сочетается с несколькими слоями термостойкого белья, утепленными перчатками и подшлемником, а также зимними ботинками на термостойкой подошве для защиты от термических воздействий электрической дуги.

Дополнительные требования к зимним костюмам были разработаны по итогам анкетирования наших сотрудников и с учетом климатических условий Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU