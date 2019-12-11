В Олекминске на мусорном полигоне обнаружили волка
9 декабря жители якутского города Олекминска в районе городского полигона ТКО заметили волка. Инспекторы Олекминского государственного экологического надзора вместе с охотником-волчатником Александром Несмеловым выехали на место.
Они обследовали территорию и установили капканы. Утром 11 декабря волк был добыт в районе поселка Селиваново и передан в испытательную ветеринарно-исследовательскую лабораторию Олекминского района. Тушу обследуют и в дальнейем сдадут в ФАПК ОАО «Сахабулт».
Всего с начала года на территории Олекминского района в целях регулирования добыто 11 волков.
ИСТОЧНИК KP.RU