В Олекминске на мусорном полигоне обнаружили волка

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-11T11:12:29+03:00

Тушу обследуют и сдадут в ФАПК «Сахабулт»

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9 декабря жители якутского города Олекминска в районе городского полигона ТКО заметили волка. Инспекторы Олекминского государственного экологического надзора вместе с охотником-волчатником Александром Несмеловым выехали на место.

Они обследовали территорию и установили капканы. Утром 11 декабря волк был добыт в районе поселка Селиваново и передан в испытательную ветеринарно-исследовательскую лабораторию Олекминского района. Тушу обследуют и в дальнейем сдадут в ФАПК ОАО «Сахабулт».

Всего с начала года на территории Олекминского района в целях регулирования добыто 11 волков.

ИСТОЧНИК KP.RU