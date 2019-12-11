В четырех населенных пунктах Ленского района появится высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-11T10:20:48+03:00

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В четырех населенных пунктах Ленского района Якутии появится высокоскоростной интернет. Всемирную сеть запустят в Северной Нюе, Чамче, Орто-Нахаре и Мурье.

Работы по строительству ВОЛС начались весной 2019 года. Всего в ближайшие полгода интернет появится в 10 населенных пунктах Ленского района. Отмечается, что общая протяженность линии до всех вошедших в программу поселений составила 355 километров, стоимость – 197 миллионов рублей.

Все проекты направлены на развитие сельских территорий, без которых невозможно целостное развитие всего района. Сейчас жители с помощью интернета смогут решить большое количество вопросов, получать полезную информацию, проводить досуг

ИСТОЧНИК KP.RU