2019-12-11T10:06:37+03:00
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Глава Якутии встретился с министром культуры России

Стороны обсудили строительства Арктического центра эпоса и искусства
Ольга Донская
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10 декабря в Москве глава Якутии Айсен Николаев встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Стороны обсудили вопрос софинансирования из федерального бюджета строительства Арктического центра эпоса и искусства в столице республики.

Ил Дархан рассказал, что масштабный объект представляет собой многофункциональный общественный социально-культурный комплекс, в котором будут размещаться несколько культурных организаций, в том числе Государственная филармония, Театр Олонхо, Саха театр, выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов. Также в проект включены три большие трансформирующиеся сцены. Две из них будут объединяться в зал на 1,5 тысячи зрительских мест.

- Проект строительства центра на стадии завершения и скоро пройдет госэкспертизу. Первый этап хотим ввести в конце 2022 года, второй – в конце 2023 года. Стоимость объекта порядка 9,5 миллиардов рублей, – сказал Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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