В Вилюйском районе установили бойца, погибшего при исполнении

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-11T09:42:33+03:00

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В Вилюйском районе Якутии установили бюст бойца группы задержания вневедомственной охраны Эдуарда Егорова, погибшего при выполнении служебного долга. Милиционер задерживал вооруженного преступника в Вилюйске.

Полученное ранение оказалось крайне серьезным, что в течении полутора лет Егоров перенес множество операций. Но это не помогло и 14 февраля 1997 года милиционер скончался. Еще при жизни, в апреле 1996 года, старшина милиции Егоров был награжден орденом Мужества.

В память бойца вневедомственной охраны, кавалера ордена Мужества, почетного гражданина Вилюйского района, старшины милиции Эдуарда Егорова в День Героев Отечества был открыт бронзовый бюст в сквере 1-Кюлетского наслега Вилюйского района Якутии. Авторы мемориальной композиции — скульпторы из Якутска Павел Никитин и Прокопий Слепцов.

ИСТОЧНИК KP.RU