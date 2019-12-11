Амгинская средняя школа получила статус, ассоциированный школы ЮНЕСКО
Болугурская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов в Амгинском районе Якутии получила статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. Новый статус будет способствовать международному развитию, созданию новой среды для всей образовательной системы района.
На сегодняшний день в Якутии статус ассоциированной школы имеют 24 образовательных учреждения. Сам проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» начался в 1953 году и тогда в его состав входили всего 33 школы из 15 стран мира. Сегодня он объединяет более 11 тысяч образовательных учреждений.
Приоритетными направлениями, входящими в основной процесс деятельности проекта, являются изучение и сохранение культурного наследия, охрана окружающей среды и экологического благосостояния, защита прав человека, участие в укреплении мира, развитие межкультурной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU