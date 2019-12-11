2019-12-11T09:00:24+03:00
Общество

Амгинская средняя школа получила статус, ассоциированный школы ЮНЕСКО

В Якутии такой статус имеют 24 образовательных учреждения
Ольга Донская
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Болугурская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов в Амгинском районе Якутии получила статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. Новый статус будет способствовать международному развитию, созданию новой среды для всей образовательной системы района.

На сегодняшний день в Якутии статус ассоциированной школы имеют 24 образовательных учреждения. Сам проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» начался в 1953 году и тогда в его состав входили всего 33 школы из 15 стран мира. Сегодня он объединяет более 11 тысяч образовательных учреждений.

Приоритетными направлениями, входящими в основной процесс деятельности проекта, являются изучение и сохранение культурного наследия, охрана окружающей среды и экологического благосостояния, защита прав человека, участие в укреплении мира, развитие межкультурной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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